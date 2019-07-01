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فيديو .. قبائل بني الخولي ينزحون عن منبه بعد قصف الحوثيين لمنازلهم
متابعات الخليج 365 -الرياض
اضطر أبناء قبائل بني الخولي في منبه إلى مغادرة مساكنهم والبقاء في العراء بعد مهاجمة الميليشيا الحوثية الإرهابية لمنازلهم يوم أمس.
وتشهد قرى قبائل بني الخولي في مديرية مُنبِه بمحافظة صعدة مواجهات وصفت بالعنيفة بين الأهالي والمليشيات الحوثية التي هاجمت المنطقة للتمركز في مرتفعاتها المتاخمة للحدود مع المملكة.
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