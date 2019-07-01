2019-07-01

فيديو .. قبائل بني الخولي ينزحون عن منبه بعد قصف الحوثيين لمنازلهم

متابعات الخليج 365 -الرياض

Advertisements

اضطر أبناء قبائل بني الخولي في منبه إلى مغادرة مساكنهم والبقاء في العراء بعد مهاجمة الميليشيا الحوثية الإرهابية لمنازلهم يوم أمس.

وتشهد قرى قبائل بني الخولي في مديرية مُنبِه بمحافظة صعدة مواجهات وصفت بالعنيفة بين الأهالي والمليشيات الحوثية التي هاجمت المنطقة للتمركز في مرتفعاتها المتاخمة للحدود مع المملكة.