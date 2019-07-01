الأرصاد: نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء الموافق 2019/07/02 في المملكة.

وقالت إنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية، الرياض، نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وشملت التوقعات أن يستمر تأثير العوالق والأتربة المثارة على المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير.