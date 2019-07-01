شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مع رئيس جامعة طوكيو التعاون الأكاديمي وتوطين التقنية في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (طوكيو)

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هامش زيارته لليابان، فرص تطوير التعاون الأكاديمي، مع رئيس جامعة طوكيو التي تعد أعرق الجامعات في اليابان، والأعلى تصنيفاً وتميزاً على مستوى الجامعات الآسيوية.

وناقش ولي العهد مع البروفيسور ماكوتو جونو كامي، إمكانية إسهام جامعة طوكيو في بناء الكوادر وتوطين المهارات السعودية في المجالات التي تميزت فيها اليابان علمياً وتقنياً.

Advertisements

كما تم بحث آليات التعاون بين جامعة طوكيو والجامعات السعودية في تطوير مستقبل التعليم.

وقدم رئيس الجامعة لولي العهد، عرضا بالبرنامج التدريبي الذي تقدمه الجامعة للطلاب والطالبات السعوديين بالتعاون مع مركز مبادرات مسك، في مجال الطاقة المستدامة، وتجربة اليابان في الطاقة المتجددة والنووية، بالتعاون مع القطاع الصناعي.

حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة مركز مبادرات مسك بدر العساكر.