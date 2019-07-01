شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث الموضوعات المشتركة مع سفراء كوريا و«الأوروبي» وأفغانستان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في جدة اليوم (الاثنين)، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة جو بيونج ووك.
كما استقبل ويزر الداخلية، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيلي تيشرفوني دورسو.
كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم.
وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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