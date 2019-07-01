خادم الحرمين يستعرض هاتفياً مع رئيس كازاخستان تطوير العلاقات والتعاون الثنائي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفياً اليوم (الاثنين) بالرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان. أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفياً اليوم (الاثنين) بالرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية الكازاخستانية وسبل تطويرها، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.



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