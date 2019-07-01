فيفا يلزم الاتحادات الرياضية بـ3 تعديلات جديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام ‏ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الاتحادات المحلية بالالتزام بالتسجيل الالكتروني لتحقيق المزيد من العدالة والشفافية. وأصدر فيفا تعميما لجميع الاتحادات الرياضية، حمل عددا من التعديلات والتحديثات الجديدة على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الدولية وطريقة تسجيلهم، وسيبدأ تطبيق هذا التعديل من 01 أكتوبر 2019. أهم تعديلات الفيفا إلزام الاتحادات الرياضية بضرورة وجود نظام الكتروني محلي متصل بالنظام الالكتروني الخاص بالفيفا لتسجيل انتقالات اللاعبين المحلية.

منح كل لاعب رقما الكترونيا، ولا يمكن له المشاركة بدون هذا الرقم.

زيادة المبلغ الأعلى للتقاضي إلى 200 ألف فرنك أمام غرفة فض المنازعات.



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