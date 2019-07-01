برلمان الطفل العربي ينتخب رئيسه بالشارقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الشارقة

أكملت الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل جاهزيتها لانتخاب رئيس للبرلمان، ونائبين للرئيس، إضافة إلى اللجان الدائمة، خلال الفترة المقبلة من 18 إلى 27 يوليو الحالي في إمارة الشارقة بالإمارات، وهي البادرة الأولى من نوعها على المستوى العربي، وتعكس مدى الحرص على تأسيس وتأصيل الحالة البرلمانية في عالم الطفولة، ومشاركة الأطفال في بناء وتأسيس ندوتهم البرلمانية التشريعية والرقابية، من أجل الوصول إلى حالة برلمانية ثقافية، تبدأ مع الطفولة وتستمر إلى آفاق بلا حدود.

وأكد الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أيمن الباروت أهمية الاستمرار في نهج الاهتمام بالنشء، وتوفير كل ما يساعد الأطفال على كيفية صنع القرار، ومشاركة صانعي القرار في وضع مستقبل يليق بالطفل العربي، وتمكينهم من أداء واجبهم ليصبحوا أداة فاعلة لمستقبل واعد.