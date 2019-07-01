البوظة لم تعد تحلية في روما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما

ما رأيك في دجاج بالكاري وقليل من بوظة جوز الهند؟ أو ربما فيليه ماكريل مع السبانخ وبوظة بنكهة القهوة؟ لم تعد البوظة مجرد تحلية في روما، ولكن يتم تقديمها حاليا مع الطبق الرئيسي.

يتحول متجر بوظة في حي شينتوتشيله إلى مطعم صغير في المساء، ثلاث مرات أسبوعيا، ويقدم 12 طبقا مع السمك أو اللحوم أو تكون نباتية.

وتؤكد أليسيو شيوبا، أحد ملاك متجر جيلاتو ديساي «لكن البوظة ما زالت تلعب الدور الرئيسي في الطبق». وتقول إن أصحاب المتجر خرجوا بالفكرة قبل نحو خمس سنوات عندما أصبحت البوظة المالحة اتجاها.