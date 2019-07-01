متظاهرو هونج كونج يحاولون اقتحام مقر الحكومة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هونج كونج
حطم المتظاهرون في هونج كونج نافذة في محاولة لاقتحام مقر الحكومة، ضمن أحدث الأعمال الاحتجاجية ضد الرئيسة كاري لام.
وتواجه لام مظاهرات منذ الشهر الماضي لمحاولتها تقديم مشروع قانون لتسليم الجناة للصين، حيث تزداد المخاوف من أن هونج كونج تفقد حكمها الذاتي لصالح بكين.
وتتزامن المظاهرات مع الذكرى الـ22 لعودة المستعمرة البريطانية السابقة للبر الرئيسي الصيني، وقام المتظاهرون بتحطيم لوح زجاجي، حيث استخدموا بوابات حديدية وأغراضا أخرى في محاولة لإحداث فتحة لدخول المجلس التشريعي للمدينة، وذلك في الوقت الذي تواجدت فيه الشرطة داخل المبنى.
وجرى السماح لوسائل الإعلام بدخول المبنى عبر الفتحة، إلا أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل لمنع المتظاهرين، وأغلبهم من الطلاب والشباب، من دخول المبنى.
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