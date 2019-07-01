تونس تتهم مواطنين من بيلاروسيا بالتجسس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفاد متحدث قضائي في مدينة صفاقس التونسية أمس بأن القضاء بصدد التحقيق مع مواطنين اثنين من بيلاروسيا يشتبه بتورطهما في أعمال تجسس.

وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي لوكالة الأنباء الألمانية «إن المواطنين أوقفا منذ يوم الجمعة 28 يونيو الماضي في صفاقس، ويجري التحقيق معهما بشأن أنشطتهما والأماكن التي زاراها، واتصالاتهما».

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وأضاف التركي «لا يمكن الكشف عن أي معلومات الآن، التحقيق جار مع العنصرين ويتوقع أن يعرضا الثلاثاء أمام النيابة العامة».

كما أفاد التركي بضبط معدات الكترونية لدى الموقوفين، كما تم ضبط هاتفيهما ونسخ من جوازات السفر.

وكانت صفاقس شهدت اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري الناشط في حركة حماس الفلسطينية عام 2016 بالرصاص من قبل مجهولين أمام مقر سكنه، ولاذوا بعدها بالفرار إلى خارج تونس.

وكشفت الحادثة عن عمليات تجسس وترتيبات خارج تونس قبل أشهر من الاغتيال، اتهمت المنظمة الفلسطينية إسرائيل بالوقوف وراءها.