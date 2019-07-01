صاروخ أطلق من سوريا وراء انفجار قبرص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال مسؤول بارز»إن صاروخا صنع في روسيا، وتم إطلاقه من سوريا التي تمزقها الحرب، يعتقد أنه السبب وراء وقوع الانفجار الضخم في شمال قبرص».

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ووقع الانفجار في الجزء القبرصي التركي الشمالي من الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، في منطقة جبلية بالقرب من بلدة فونو «طشقند بالتركية»، بحسب ما ذكرته الإذاعة القبرصية الرسمية.

وقال الدبلوماسي البارز في شمال قبرص، كودريت أوزرساي، في بيان له «إنه يبدو أن الصاروخ قد تم إطلاقه من نظام صاروخي روسي، من طراز «إس200-»، تستخدمه القوات السورية للتصدي للغارات الجوية الليلية».

وأضاف أوزرساي «أنه غير واضح، ولكن مسؤولين حددوه بصورة مبدئية بوصفه صاروخا من طراز /إس/200-»، موضحا أن «الصاروخ انفجر في الهواء».