فلسطين: قرارات محاكم الاحتلال عنصرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - رام الله قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية إن قرارات المحاكم الإسرائيلية تثبت من جديد بأنها استعمارية وعنصرية بامتياز. وأوضحت الخارجية في بيان أن المحاكم وما تسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل تثبت من جديد حقيقة كونها جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وأحد أذرعه الاستعمارية التي تحاول إضفاء صبغة قانونية على إجراءات الاحتلال الاستيطانية. وأدانت بشدة قرارات محاكم الاحتلال التعسفية، مؤكدة أنها باطلة وغير شرعية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان.



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