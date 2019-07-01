المحكمة التجارية بالدمام تفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي لـ«الخضري»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أصدرت الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام حكما بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، وتعيين صالح بن عبدالله النعيم أمينا لإعادة التنظيم المالي، بحسب بيان للشركة على موقع تداول أمس.

Advertisements

وأوضحت الشركة أنه يتعذر حاليا تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على الحكم بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، مبينة أنه سوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر – إن وجد – وعن أي تطورات في حينه.

وأشارت الشركة إلى أن إجراء إعادة التنظيم المالي -كأحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس- هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

وكانت المحكمة التجارية بالدمام قيدت في 29 مايو 2019 طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة «الخضري» كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة؛ شركة مظاهر التطوير للمقاولات الإلكتروميكانيكية المحدودة.