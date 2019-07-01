أوبك توافق على تمديد خفض إنتاج النفط 9 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وافقت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، على تمديد قرار خفض إنتاجها النفطي لمدة 9 أشهر.

وقال وزير النفط الفنزويلي ورئيس منظمة أوبك، مانويل كيفيدو، أمس إن المنظمة وافقت على تمديد خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر.

وأفادت وكالة أنباء «بلومبيرج» بأن تصريحات كيفيدو للصحفيين، جاءت على هامش اجتماع للمنظمة في فيينا.

وأضاف كيفيدو أن فنزويلا تحافظ على الاستقرار.

وقال إن أوبك تهدف إلى «سوق مستقرة»، موضحا أنه من المحتمل أن يكون هناك اجتماع لأوبك في كراكاس، ولكن ليس هناك شيء محدد.

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ويعكس التمديد الوضع على الجانب الاستراتيجي والتكتيكي، إذ يقر بالتوقعات الكئيبة لعام 2020 بالنسبة للعرض والطلب في خضم تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الإنتاج الأمريكي.

كما يتيح لأوبك أن تظهر للسوق أنها مستعدة للإبقاء على خفض الإنتاج بينما تحتفظ بمرونة في تعديل الاتفاق عندما تجتمع مرة أخرى قبل نهاية العام.

وأعرب أعضاء منظمة أوبك، عن دعمهم لتمديد القيود المفروضة على إنتاج النفط الخام، في مستهل اجتماع عقد في فيينا أمس.

وناقشت المنظمة التي تضم 14 عضوا، أمس تمديد القيود على إنتاج النفط، والتي كان من المقرر أن تنتهي في أواخر يونيو. ومن المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا موسعا مع 10 دول أخرى منتجة للنفط برئاسة روسيا، اليوم الثلاثاء.

من جانبها، قالت رئيسة وفد نيجيريا، فولاسادي ييمي-إيسان، إن بلادها تؤيد تمديد القيود الحالية لمدة 9 أشهر، بدلا من 6 أشهر. وقالت إن «ذلك سيوفر قدرا أكبر من الأمن، وبالتالي سيقلل من التقلبات في السوق».

كما تؤيد كل من روسيا والسعودية التمديد. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، إنه قد تم الاتفاق على ذلك مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة العشرين في اليابان.