26 ألف فرصة تدريبية عرضتها 1561 منشأة في «صيفي»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طرح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» 26 ألف فرصة تدريبية، عرضتها 1561 منشأة في القطاع الخاص، ضمن برنامج التدريب الصيفي «صيفي»، حيث تم قبول نحو 13 ألف طالب وطالبة في البرنامج حتى الآن.

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وجدد «هدف» دعوته للمنشآت والجهات التدريبية، للتسجيل في البرنامج، وعرض الفرص التدريبية.

وبين الصندوق أن آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قبل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، وكذلك لاختيار الفرص التدريبية من قبل الطلاب، سيكون اليوم الأول من ذي القعدة المقبل، فيما سيبدأ تنفيذ البرنامج في الرابع من ذي القعدة، وينتهي في 29 ذي القعدة.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي «صيفي» للمساهمة في تنظيم عملية تنفيذ القرار الصادر الذي يلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملا فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.