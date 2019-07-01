بدء التأهيل لتنفيذ مشاريع إنارة جدة الذكية وتدوير المخلفات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

أعلنت أمانة محافظة جدة بدء التأهيل لتنفيذ ثلاثة مشاريع ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول البلدي وفي إطار المنافسة المحدودة، وذلك لتشغيل وتطوير مكتب إدارة المشاريع وتطوير شبكة الإنارة باستخدام الإنارة الذكية ومعالجة مخلفات البناء والهدم وإعادة تدويرها.

ودعت الأمانة المقاولين الراغبين في التأهيل للمشروع الذي سيطرح لاحقا إلى الاطلاع على متطلبات التأهيل وتعبئة النموذج وتقديمه للأمانة خلال الفترة المعلنة على الموقع الالكتروني.

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وشملت المشاريع إعادة تدوير المخلفات مجهولة المصدر عن طريق كسارة متحركة مع مخمدات غبار وفلاتر وما يشمل ذلك من معدات متحركة، إضافة لنقل نواتج الكسارة إلى الأماكن التي تحددها الأمانة للاستفادة منها، ونقل المخلفات غير القابلة للمعالجة إلى مردم النفايات بوادي عسلاء.

ويأتي التأهيل لمشروع إدارة المشاريع لإدارة تنفيذ وتطوير وأتمتة إجراءات العمل والتحول إلى التعاملات الالكترونية داخل بيئة عمل المشاريع التي تنفذها الأمانة أو الإشراف عليها، حيث تسعى لتطوير مؤشرات قياس أداء المشاريع وفق المعايير العالمية المتبعة في الدول المتقدمة، وتطوير المهارات والأدوات المتبعة في إدارة المشاريع بما يخدم تحقيق رؤية الأمانة والبلديات التابعة لها.

مشروع تطوير شبكة الإنارة والكهرباء يشمل: