إزالة استراحات وأحواش عشوائية في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أزالت أمانة منطقة عسير 107 من الأحواش والاستراحات العشوائية خلال الشهر الماضي ضمن أعمال معالجة التشوه البصري المشوهة للمظهر العام. Advertisements وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن أعمال الإزالة ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري، لافتا إلى أنها شملت معالجة وضع الباعة الجائلين. وبين أن الحملة تهدف إلى القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة أشكاله. أعمال الإزالة والصيانة شملت: 280 ألف م2 من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر

إصلاح 526 م2 من حفر الشوارع

تقليم وتنسيق 24 ألف شجرة

إعادة تأهيل 16 ألف م2 من الحدائق

5.342 م2 من ملاعب الأطفال

طمس 1.332 م2 من الكتابات المشوهة

إعادة تأهيل 579 لوحة إرشادية

إزالة 501 لوحة إعلانية

إصلاح 2000 م2 من الأرصفة المتهالكة

إزالة 38 مظلة داخل الأحياء

سحب 43 سيارة تالفة

معالجة 2000 حاوية نفايات

إصلاح 2.527 عمود إنارة متهالك



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