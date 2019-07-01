القتل تعزيرا لوافدين هربا الهيروين في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذ حكم القتل تعزيرا أمس في وافدين «باكستاني وأفغاني» بجدة تورطا في تهريب كمية من المخدرات.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أنه جرى القبض على أليف زادا انزار - باكستاني الجنسية - عند ضلوعه في تهريب كمية من الهيروين، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وذكرت في بيان آخر أنه قبض على عبدالله خان كشميري - أفغانستاني الجنسية - عند ضلوعه في تهريب كمية من الهيروين والميثامفيتامين المؤثرة عقليا، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.