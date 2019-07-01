كتابات العدل المتنقلة تنفذ 29 ألف عملية للمستفيدين من كبار السن والمرضى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذت كتابات العدل المتنقلة 29 ألف عملية للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقار كتابات العدل من كبار السن «70 سنة أو أكثر»، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، حيث يأتي كاتب العدل ليقدم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوفرة، وتتم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.

وتقدم كتابات العدل المتنقلة منذ انطلاقها قبل سنتين خدمات التوثيق للمستفيدين في 21 مدينة من مختلف المناطق، إضافة إلى الخدمات الخاصة بالجنود المرابطين في الحد الجنوبي، حيث توفر الخدمات للمستفيدين في أماكنهم مجانا وبشكل فوري، بما يوفر الوقت والجهد عليهم.

وقالت وزارة العدل «إن الخدمة التي تعد إحدى مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، وصلت إلى 21 مدينة هي الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل، عرعر، سكاكا، حائل، نجران، جازان، الباحة، الطائف، إضافة إلى الحد الجنوبي لخدمة المرابطين.

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ويمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق الوزارة الخاص بالأجهزة الذكية؛ ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرح لهم من العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها.

وتأتي مبادرة «كتابات العدل المتنقلة»، دعما لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويستطيع المستفيد التواصل مع إدارة كتابات العدل المتنقلة عن طريق الرقم الموحد (920025888)، أو البريد الالكتروني.

المستفيدون من خدمات كتابات العدل المتنقلة: