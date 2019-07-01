تعديات على أراض في النوارية ووادي جليل بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أزالت لجنة التعديات ببلدية العمرة الفرعية بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري تعديات وإحداثات بنطاق البلدية، حيث ضبطت اللجنة مخالفين أثناء تسويرهم أراضي وإحداث أبنية بطرق مخالفة وعشوائية على مواقع لا يملكون عليها صكوكا شرعية.

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وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي أن الإزالة شملت تعديات على أراض متفرقة بمنطقة النوارية، حيث تمت إزالة ست أراض مسورة بمساحة إجمالية بلغت خمسة آلاف م2.

وأكد أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات وأي مواقع مخالفة دون تأخر أو تهاون، مشيرا إلى أن البلدية كثفت الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة جميع الأحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

من جهتها أزالت لجنة التعديات ببلدية المعابدة الفرعية عددا من الأراضي المسورة غير النظامية بحي وادي جليل بمكة المكرمة، وذلك ضمن جهود الأمانة للمحافظة على الممتلكات العامة.