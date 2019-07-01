إغلاق محلين للتجميل النسائي في الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

أغلقت أمانة الطائف ممثلة في القسم النسائي ببلدية غرب الطائف الفرعية محلين للتزيين النسائي ضبطت بهما مخالفات تستدعي الإغلاق الكامل، وذلك خلال حملة ميدانية رقابية على 104 منشآت تجارية نسائية.

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وذكرت الأمانة أن الحملة شملت المشاغل ومحلات التجميل ومراكز التصوير والنوادي الرياضية النسائية، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة لوكالة الخدمات والبلديات الفرعية على المنشآت التي لها علاقة بصحة المستهلك، وبرنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية «حملة الرقابة البلدية».

وأوضحت أن الجولة النسائية أسفرت عن إغلاق المحلين. حيث أغلقا لحين تصحيح المخالفات وفق اللوائح البلدية، كما ضبطت 24 مخالفة أخرى شملت تدني مستوى النظافة، وتدني مستوى نظافة الأجهزة والمعدات، وبيع مواد ذات ادعاءات طبية، ومخالفة النشاط، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، وسوء التهوية، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية.

وبينت أن الفرق الرقابية النسائية كثفت أعمالها الرقابية على محلات التزيين النسائي والمشاغل والأسواق النسائية، وذلك للتأكد من سلامة المعروضات، والتزامها بالاشتراطات الصحية، وإغلاق المنشآت المخالفة، وتصحيح أوضاع محلات التجميل والعمالة النسائية.