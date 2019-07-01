أمير مكة ونائبه يطلعان على خطط هيئة الطيران المدني واستحداث قطاع للحج والعمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه بدر بن سلطان خلال استقبالهما رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري على خطط الهيئة المستقبلية واستحداث قطاع للحج والعمرة بهدف توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بما يتوافق ورؤية 2030.

من جهة ثانية، استقبل الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة المعين حديثا فهد بن رقوش.

وهنأ أمير مكة ونائبه ابن رقوش بمناسبة تعيينه، سائلين الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

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من جهته، عبر مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه، مؤكدا حرصه ومنسوبي الفرع على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.

إلى جانب ذلك، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل الثقفي، يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على خطط الهيئة لموسم حج العام الحالي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي تشمل تجهيز محطات الرصد البيئي وقياس الملوثات المتنقلة والثابتة ومتابعتها.

واستمع لشرح عن آلية رصد الهيئة للبيانات والمعلومات عبر مراكزها المنتشرة في مكة والمشاعر المقدسة وتحليلها، وتوقع الظواهر قبل حدوثها، وإرسالها إلى الجهات ذات العلاقة.