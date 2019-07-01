محمد بن مسعود - الدمام - أبرمت إدارة نادي الهلال اتفاقية شراكة مع شركة "التعاونية للتأمين" لتكون بموجبها شريك النادي التأميني الحصري لمدة خمس سنوات.

ووقع العقد فهد بن نافل رئيس النادي وعبدالعزيز البوق الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين. وستنال التعاونية بموجب العقد العديد من المزايا والحقوق تشمل الفعاليات والحملات التسويقية مع النادي، على أن يظهر شعار الشركة في منطقة أسفل الظهر في قمصان فريق كرة القدم بالهلال. لخمس سنوات مقبلة.. "التعاونية" شريكاً تأمينياً للهلال صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-01 أبرمت إدارة نادي الهلال اتفاقية شراكة مع شركة "التعاونية للتأمين" لتكون بموجبها شريك النادي التأميني الحصري لمدة خمس سنوات.

ووقع العقد فهد بن نافل رئيس النادي وعبدالعزيز البوق الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين. وستنال التعاونية بموجب العقد العديد من المزايا والحقوق تشمل الفعاليات والحملات التسويقية مع النادي، على أن يظهر شعار الشركة في منطقة أسفل الظهر في قمصان فريق كرة القدم بالهلال. Advertisements 01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440 08:57 PM أبرمت إدارة نادي الهلال اتفاقية شراكة مع شركة "التعاونية للتأمين" لتكون بموجبها شريك النادي التأميني الحصري لمدة خمس سنوات.

ووقع العقد فهد بن نافل رئيس النادي وعبدالعزيز البوق الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين. وستنال التعاونية بموجب العقد العديد من المزايا والحقوق تشمل الفعاليات والحملات التسويقية مع النادي، على أن يظهر شعار الشركة في منطقة أسفل الظهر في قمصان فريق كرة القدم بالهلال. ، لخمس سنوات مقبلة.. "التعاونية" شريكاً تأمينياً للهلال ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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