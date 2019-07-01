، ولي العهد يبحث مع رئيس جامعة طوكيو التعاون الأكاديمي وتوطين التقنية ،

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بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هامش زيارة سموه لليابان، فرص تطوير التعاون الأكاديمي، مع رئيس جامعة طوكيو التي تعد أعرق الجامعات في اليابان، والأعلى تصنيفاً وتميزاً على مستوى الجامعات الآسيوية.
وناقش سمو ولي العهد مع البروفيسور ماكوتو جونو كامي، إمكانية إسهام جامعة طوكيو في بناء الكوادر وتوطين المهارات السعودية في المجالات التي تميزت فيها اليابان علمياً وتقنياً.
كما تم بحث آليات التعاون بين جامعة طوكيو والجامعات السعودية في تطوير مستقبل التعليم.
وقدم رئيس الجامعة لسمو ولي العهد، عرضاً بالبرنامج التدريبي الذي تقدمه الجامعة للطلاب والطالبات السعوديين بالتعاون مع مركز مبادرات مسك، في مجال الطاقة المستدامة، وتجربة اليابان في الطاقة المتجددة والنووية، بالتعاون مع القطاع الصناعي.
حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة مركز مبادرات مسك بدر العساكر.
كما بحث الجانبان بحضور رئيس مجلس إدارة مركز مبادرات مسك بدر العساكر آليات التعاون بين جامعة طوكيو والجامعات السعودية في تطوير مستقبل التعليم.
وقدم رئيس الجامعة لسمو ولي العهد، عرضاً بالبرنامج التدريبي الذي تقدمه الجامعة للطلاب والطالبات السعوديين بالتعاون مع مركز مبادرات مسك، في مجال الطاقة المستدامة، وتجربة اليابان في الطاقة المتجددة والنووية، بالتعاون مع القطاع الصناعي.
ولي العهد يبحث مع رئيس جامعة طوكيو التعاون الأكاديمي وتوطين التقنيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-01
بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هامش زيارة سموه لليابان، فرص تطوير التعاون الأكاديمي، مع رئيس جامعة طوكيو التي تعد أعرق الجامعات في اليابان، والأعلى تصنيفاً وتميزاً على مستوى الجامعات الآسيوية.
وناقش سمو ولي العهد مع البروفيسور ماكوتو جونو كامي، إمكانية إسهام جامعة طوكيو في بناء الكوادر وتوطين المهارات السعودية في المجالات التي تميزت فيها اليابان علمياً وتقنياً.
كما تم بحث آليات التعاون بين جامعة طوكيو والجامعات السعودية في تطوير مستقبل التعليم.
وقدم رئيس الجامعة لسمو ولي العهد، عرضاً بالبرنامج التدريبي الذي تقدمه الجامعة للطلاب والطالبات السعوديين بالتعاون مع مركز مبادرات مسك، في مجال الطاقة المستدامة، وتجربة اليابان في الطاقة المتجددة والنووية، بالتعاون مع القطاع الصناعي.
حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة مركز مبادرات مسك بدر العساكر.
كما بحث الجانبان بحضور رئيس مجلس إدارة مركز مبادرات مسك بدر العساكر آليات التعاون بين جامعة طوكيو والجامعات السعودية في تطوير مستقبل التعليم.
وقدم رئيس الجامعة لسمو ولي العهد، عرضاً بالبرنامج التدريبي الذي تقدمه الجامعة للطلاب والطالبات السعوديين بالتعاون مع مركز مبادرات مسك، في مجال الطاقة المستدامة، وتجربة اليابان في الطاقة المتجددة والنووية، بالتعاون مع القطاع الصناعي.
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
08:21 PM
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
08:41 PM
تعد أعرق الجامعات في اليابان والأعلى تصنيفاً
بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هامش زيارة سموه لليابان، فرص تطوير التعاون الأكاديمي، مع رئيس جامعة طوكيو التي تعد أعرق الجامعات في اليابان، والأعلى تصنيفاً وتميزاً على مستوى الجامعات الآسيوية.
وناقش سمو ولي العهد مع البروفيسور ماكوتو جونو كامي، إمكانية إسهام جامعة طوكيو في بناء الكوادر وتوطين المهارات السعودية في المجالات التي تميزت فيها اليابان علمياً وتقنياً.
كما تم بحث آليات التعاون بين جامعة طوكيو والجامعات السعودية في تطوير مستقبل التعليم.
وقدم رئيس الجامعة لسمو ولي العهد، عرضاً بالبرنامج التدريبي الذي تقدمه الجامعة للطلاب والطالبات السعوديين بالتعاون مع مركز مبادرات مسك، في مجال الطاقة المستدامة، وتجربة اليابان في الطاقة المتجددة والنووية، بالتعاون مع القطاع الصناعي.
حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة مركز مبادرات مسك بدر العساكر.
كما بحث الجانبان بحضور رئيس مجلس إدارة مركز مبادرات مسك بدر العساكر آليات التعاون بين جامعة طوكيو والجامعات السعودية في تطوير مستقبل التعليم.
وقدم رئيس الجامعة لسمو ولي العهد، عرضاً بالبرنامج التدريبي الذي تقدمه الجامعة للطلاب والطالبات السعوديين بالتعاون مع مركز مبادرات مسك، في مجال الطاقة المستدامة، وتجربة اليابان في الطاقة المتجددة والنووية، بالتعاون مع القطاع الصناعي.
، ولي العهد يبحث مع رئيس جامعة طوكيو التعاون الأكاديمي وتوطين التقنية ،
المصدر : الخليج 365
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