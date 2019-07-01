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واصلت لجنة التوطين بمحافظة الداير شرق منطقة جازان، جهودها المكثفة لمراقبة وتطبيق أنظمة التوطين على الأنشطة التي تم حصر العمل فيها على السعوديين.
وقامت لجنة التوطين بمحافظة الداير بني مالك، بمتابعة الأستاذ نايف بن ناصر بن لبدة محافظ الداير، بجولات تفتيشية على المحالّ التجارية والأنشطة المختلفة وتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها نظاماً في حق المخالفين، وتم إغلاق بعض المحالّ المخالفة لتعليمات التوطين.
وأوضح محافظ الداير نايف بن لبدة أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الإشرافية على التوطين بالمنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود بتكثيف عمليات التوطين والاستفادة من كفاءات الشباب، وتمكيناً للشباب وخلق الفرص الوظيفة المناسبة لهم في سوق العمل.
وكان قد رأس نائب أمير المنطقة رئيس اللجنة الإشرافية على التوطين، الأسبوع المنصرم اجتماع لجنة توطين الوظائف.
وجرى خلال الاجتماع استعراض تقرير منجزات برنامج التوطين بمنطقة جازان والأنشطة المعتمدة في البرنامج من قبل وزارة العمل ومختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، وما تضمنه التقرير من برامج نفذتها اللجنة الإشرافية على البرنامج وما تحقق من نجاحات في مجال توطين الوظائف والرقابة الميدانية بالمواقع التجارية والقضاء على نسب البطالة.
واطلع نائب أمير المنطقة على إنجازات لجنة التوطين المتمثلة في الأنشطة التي وُطنت الوظائف بها بمنطقة جازان التي بلغت حتى الآن (32) نشاطاً إلى جانب استعراض الإحصائيات والبيانات التفصيلية عن تلك الأنشطة والفرص الوظيفية المتوافرة حتى الآن، ومبادرات المنطقة لرفع معدلات التوظيف من خلال عقد اتفاقيات مع الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.
لجنة التوطين تواصل حملاتها الرقابية لمتابعة الأنشطة التجارية بالداير
واصلت لجنة التوطين بمحافظة الداير شرق منطقة جازان، جهودها المكثفة لمراقبة وتطبيق أنظمة التوطين على الأنشطة التي تم حصر العمل فيها على السعوديين.
وقامت لجنة التوطين بمحافظة الداير بني مالك، بمتابعة الأستاذ نايف بن ناصر بن لبدة محافظ الداير، بجولات تفتيشية على المحالّ التجارية والأنشطة المختلفة وتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها نظاماً في حق المخالفين، وتم إغلاق بعض المحالّ المخالفة لتعليمات التوطين.
وأوضح محافظ الداير نايف بن لبدة أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الإشرافية على التوطين بالمنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود بتكثيف عمليات التوطين والاستفادة من كفاءات الشباب، وتمكيناً للشباب وخلق الفرص الوظيفة المناسبة لهم في سوق العمل.
وكان قد رأس نائب أمير المنطقة رئيس اللجنة الإشرافية على التوطين، الأسبوع المنصرم اجتماع لجنة توطين الوظائف.
وجرى خلال الاجتماع استعراض تقرير منجزات برنامج التوطين بمنطقة جازان والأنشطة المعتمدة في البرنامج من قبل وزارة العمل ومختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، وما تضمنه التقرير من برامج نفذتها اللجنة الإشرافية على البرنامج وما تحقق من نجاحات في مجال توطين الوظائف والرقابة الميدانية بالمواقع التجارية والقضاء على نسب البطالة.
واطلع نائب أمير المنطقة على إنجازات لجنة التوطين المتمثلة في الأنشطة التي وُطنت الوظائف بها بمنطقة جازان التي بلغت حتى الآن (32) نشاطاً إلى جانب استعراض الإحصائيات والبيانات التفصيلية عن تلك الأنشطة والفرص الوظيفية المتوافرة حتى الآن، ومبادرات المنطقة لرفع معدلات التوظيف من خلال عقد اتفاقيات مع الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
08:15 PM
بمتابعة المحافظ وتنفيذاً لتوجيهات نائب أمير المنطقة
واصلت لجنة التوطين بمحافظة الداير شرق منطقة جازان، جهودها المكثفة لمراقبة وتطبيق أنظمة التوطين على الأنشطة التي تم حصر العمل فيها على السعوديين.
وقامت لجنة التوطين بمحافظة الداير بني مالك، بمتابعة الأستاذ نايف بن ناصر بن لبدة محافظ الداير، بجولات تفتيشية على المحالّ التجارية والأنشطة المختلفة وتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها نظاماً في حق المخالفين، وتم إغلاق بعض المحالّ المخالفة لتعليمات التوطين.
وأوضح محافظ الداير نايف بن لبدة أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الإشرافية على التوطين بالمنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود بتكثيف عمليات التوطين والاستفادة من كفاءات الشباب، وتمكيناً للشباب وخلق الفرص الوظيفة المناسبة لهم في سوق العمل.
وكان قد رأس نائب أمير المنطقة رئيس اللجنة الإشرافية على التوطين، الأسبوع المنصرم اجتماع لجنة توطين الوظائف.
وجرى خلال الاجتماع استعراض تقرير منجزات برنامج التوطين بمنطقة جازان والأنشطة المعتمدة في البرنامج من قبل وزارة العمل ومختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، وما تضمنه التقرير من برامج نفذتها اللجنة الإشرافية على البرنامج وما تحقق من نجاحات في مجال توطين الوظائف والرقابة الميدانية بالمواقع التجارية والقضاء على نسب البطالة.
واطلع نائب أمير المنطقة على إنجازات لجنة التوطين المتمثلة في الأنشطة التي وُطنت الوظائف بها بمنطقة جازان التي بلغت حتى الآن (32) نشاطاً إلى جانب استعراض الإحصائيات والبيانات التفصيلية عن تلك الأنشطة والفرص الوظيفية المتوافرة حتى الآن، ومبادرات المنطقة لرفع معدلات التوظيف من خلال عقد اتفاقيات مع الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.
، لجنة التوطين تواصل حملاتها الرقابية لمتابعة الأنشطة التجارية بالداير ،
المصدر : الخليج 365
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