، "الحجيلان" تتفقد مراكز الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بتعليم تبوك ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أشادت مدير عام التعليم المستمر "بنات" بوزارة التعليم، منيرة الحجيلان، بجهود إدارة تعليم منطقة تبوك، في إنجاح الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مراكز الحملة بمحافظة الوجه.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية صباح اليوم، وقفت خلالها على سير العمل في المراكز، ورافقتها في الجولة مساعدة مدير عام التعليم بتبوك للشؤون التعليمية "بنات"، نجلاء الشامان، والمديرة التنفيذية للحملة، هدى أبو خيشة، ومساعدتها، زهور العنزي، والمشرفة الفنية للحملة، فاطمة غبان.
كما التقت مدير عام التعليم المستمر، بأعضاء ولجان الحملة في المركز الرئيسي للحملة بمركز الرس، حيث جرى خلال اللقاء الاطلاع على الملفات التنظيمية الخاصة بالحملة والخطط المعدة.
بعد ذلك زارت الفصول الدراسية والتقت عددًا من الدارسات وتبادلت معهن الأحاديث الودية وحفزتهن على مواصلة التعلم.
يذكر أن عدد المستفيدين والمستفيدات من الحملة بلغ حتى الآن أكثر من 800 دارس ودارسة في 10 مراكز في قطاع الوجه التعليمي وتشمل "الرس، نابع، خرباء، بداء، أبو القزاز، السديد، بئر المدقة، الخرار، المنجور والكر".
"الحجيلان" تتفقد مراكز الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بتعليم تبوكنواف الغضوري الخليج 365 2019-07-01
أشادت مدير عام التعليم المستمر "بنات" بوزارة التعليم، منيرة الحجيلان، بجهود إدارة تعليم منطقة تبوك، في إنجاح الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مراكز الحملة بمحافظة الوجه.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية صباح اليوم، وقفت خلالها على سير العمل في المراكز، ورافقتها في الجولة مساعدة مدير عام التعليم بتبوك للشؤون التعليمية "بنات"، نجلاء الشامان، والمديرة التنفيذية للحملة، هدى أبو خيشة، ومساعدتها، زهور العنزي، والمشرفة الفنية للحملة، فاطمة غبان.
كما التقت مدير عام التعليم المستمر، بأعضاء ولجان الحملة في المركز الرئيسي للحملة بمركز الرس، حيث جرى خلال اللقاء الاطلاع على الملفات التنظيمية الخاصة بالحملة والخطط المعدة.
بعد ذلك زارت الفصول الدراسية والتقت عددًا من الدارسات وتبادلت معهن الأحاديث الودية وحفزتهن على مواصلة التعلم.
يذكر أن عدد المستفيدين والمستفيدات من الحملة بلغ حتى الآن أكثر من 800 دارس ودارسة في 10 مراكز في قطاع الوجه التعليمي وتشمل "الرس، نابع، خرباء، بداء، أبو القزاز، السديد، بئر المدقة، الخرار، المنجور والكر".
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
08:06 PM
يستفيد منها 800 دارس ودارسة في 10 مراكز بقطاع الوجه
أشادت مدير عام التعليم المستمر "بنات" بوزارة التعليم، منيرة الحجيلان، بجهود إدارة تعليم منطقة تبوك، في إنجاح الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مراكز الحملة بمحافظة الوجه.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية صباح اليوم، وقفت خلالها على سير العمل في المراكز، ورافقتها في الجولة مساعدة مدير عام التعليم بتبوك للشؤون التعليمية "بنات"، نجلاء الشامان، والمديرة التنفيذية للحملة، هدى أبو خيشة، ومساعدتها، زهور العنزي، والمشرفة الفنية للحملة، فاطمة غبان.
كما التقت مدير عام التعليم المستمر، بأعضاء ولجان الحملة في المركز الرئيسي للحملة بمركز الرس، حيث جرى خلال اللقاء الاطلاع على الملفات التنظيمية الخاصة بالحملة والخطط المعدة.
بعد ذلك زارت الفصول الدراسية والتقت عددًا من الدارسات وتبادلت معهن الأحاديث الودية وحفزتهن على مواصلة التعلم.
يذكر أن عدد المستفيدين والمستفيدات من الحملة بلغ حتى الآن أكثر من 800 دارس ودارسة في 10 مراكز في قطاع الوجه التعليمي وتشمل "الرس، نابع، خرباء، بداء، أبو القزاز، السديد، بئر المدقة، الخرار، المنجور والكر".
، "الحجيلان" تتفقد مراكز الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بتعليم تبوك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الحجيلان" تتفقد مراكز الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بتعليم تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.