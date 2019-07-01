، "الحجيلان" تتفقد مراكز الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بتعليم تبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستفيد منها 800 دارس ودارسة في 10 مراكز بقطاع الوجه

أشادت مدير عام التعليم المستمر "بنات" بوزارة التعليم، ‏منيرة الحجيلان، بجهود إدارة تعليم منطقة تبوك، في إنجاح الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مراكز الحملة بمحافظة الوجه.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية صباح اليوم، وقفت خلالها على سير العمل في المراكز، ورافقتها في الجولة مساعدة مدير عام التعليم بتبوك للشؤون التعليمية "بنات"، نجلاء الشامان، والمديرة التنفيذية للحملة، هدى أبو خيشة، ومساعدتها، زهور العنزي، والمشرفة الفنية للحملة، فاطمة غبان.

كما التقت مدير عام التعليم المستمر، بأعضاء ولجان الحملة في المركز الرئيسي للحملة بمركز الرس، حيث جرى خلال اللقاء الاطلاع على الملفات التنظيمية الخاصة بالحملة والخطط المعدة.

بعد ذلك زارت الفصول الدراسية والتقت عددًا من الدارسات وتبادلت معهن الأحاديث الودية وحفزتهن على مواصلة التعلم.

يذكر أن عدد المستفيدين والمستفيدات من الحملة بلغ حتى الآن أكثر من 800 دارس ودارسة في 10 مراكز في قطاع الوجه التعليمي وتشمل "الرس، نابع، خرباء، بداء، أبو القزاز، السديد، بئر المدقة، الخرار، المنجور والكر".