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محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات التوقيع مع الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال، بعد شراء عقده من دينمو كييف لتمثيل الفريق بداية من الموسم المقبل ولمدة ثلاث سنوات.
وجاء شراء عقد اللاعب صاحب الـ26 عاماً بعد المستويات المميزة مع "الفتح" في الموسم الماضي.
من جانبه، عبر "كوفال" عن سعادته بالتوقيع مع نادي الفتح، موضحاً أن البيئة الرياضية الجذابة التي وجدها في الفتح، ومحبة الجماهير له كانا وراء قرار استمراره مع الفريق.
"الفتح" يشتري عقد "ماكسيم كوفال" لثلاثة مواسم مقبلةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-01
أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات التوقيع مع الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال، بعد شراء عقده من دينمو كييف لتمثيل الفريق بداية من الموسم المقبل ولمدة ثلاث سنوات.
وجاء شراء عقد اللاعب صاحب الـ26 عاماً بعد المستويات المميزة مع "الفتح" في الموسم الماضي.
من جانبه، عبر "كوفال" عن سعادته بالتوقيع مع نادي الفتح، موضحاً أن البيئة الرياضية الجذابة التي وجدها في الفتح، ومحبة الجماهير له كانا وراء قرار استمراره مع الفريق.
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
07:59 PM
أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات التوقيع مع الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال، بعد شراء عقده من دينمو كييف لتمثيل الفريق بداية من الموسم المقبل ولمدة ثلاث سنوات.
وجاء شراء عقد اللاعب صاحب الـ26 عاماً بعد المستويات المميزة مع "الفتح" في الموسم الماضي.
من جانبه، عبر "كوفال" عن سعادته بالتوقيع مع نادي الفتح، موضحاً أن البيئة الرياضية الجذابة التي وجدها في الفتح، ومحبة الجماهير له كانا وراء قرار استمراره مع الفريق.
، "الفتح" يشتري عقد "ماكسيم كوفال" لثلاثة مواسم مقبلة ،
المصدر : الخليج 365
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