، اتحاد الإعلام الرياضي يدشن برامجه التدريبية في منطقة حائل ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - يواصل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي سلسلة برامجه التدريبية التي يقيمها على مستوى كافة مناطق المملكة، حيث افتتح اليوم الاثنين في منطقة حائل البرنامج التدريبي (الفنون الصحفية) الخاص بمسار الصحافة والذي يستمر حتى يوم الأربعاء القادم، بحضور قرابة 40 مشاركاً من أعضاء الاتحاد والإعلاميين والطلاب الموهوبين في مجال الإعلام بمنطقة حائل.
وفي بداية البرنامج قدم المحاضر الدكتور أسامة السعيد جلسة تعريفية عن أبرز مميزات الصحفي الناجح والتعريف بالمهارات اللازمة لصناعة مادة صحفية (كتابة الخبر الصحفي، التقرير، التحقيق، وغيرها من أشكال الفنون الصحفية).
وكان الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قد أقام ثمانية برامج تدريبية في الفترة السابقة في كل من جدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومنطقة عسير في مساري الصحافة والإذاعة والتلفزيون، من أصل 60 برنامجاً تدريبياً كان الاتحاد قد أعلن عنه في وقت سابق.
وتأتي هذه البرامج التدريبية ضمن خطة الاتحاد لمواكبة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي على كافة الأصعدة، ولتطوير الكفاءات الإعلامية السعودية للوصول لدرجة عالية من الاحترافية والمهنية.
اتحاد الإعلام الرياضي يدشن برامجه التدريبية في منطقة حائلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-01
يواصل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي سلسلة برامجه التدريبية التي يقيمها على مستوى كافة مناطق المملكة، حيث افتتح اليوم الاثنين في منطقة حائل البرنامج التدريبي (الفنون الصحفية) الخاص بمسار الصحافة والذي يستمر حتى يوم الأربعاء القادم، بحضور قرابة 40 مشاركاً من أعضاء الاتحاد والإعلاميين والطلاب الموهوبين في مجال الإعلام بمنطقة حائل.
وفي بداية البرنامج قدم المحاضر الدكتور أسامة السعيد جلسة تعريفية عن أبرز مميزات الصحفي الناجح والتعريف بالمهارات اللازمة لصناعة مادة صحفية (كتابة الخبر الصحفي، التقرير، التحقيق، وغيرها من أشكال الفنون الصحفية).
وكان الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قد أقام ثمانية برامج تدريبية في الفترة السابقة في كل من جدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومنطقة عسير في مساري الصحافة والإذاعة والتلفزيون، من أصل 60 برنامجاً تدريبياً كان الاتحاد قد أعلن عنه في وقت سابق.
وتأتي هذه البرامج التدريبية ضمن خطة الاتحاد لمواكبة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي على كافة الأصعدة، ولتطوير الكفاءات الإعلامية السعودية للوصول لدرجة عالية من الاحترافية والمهنية.
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
07:52 PM
يواصل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي سلسلة برامجه التدريبية التي يقيمها على مستوى كافة مناطق المملكة، حيث افتتح اليوم الاثنين في منطقة حائل البرنامج التدريبي (الفنون الصحفية) الخاص بمسار الصحافة والذي يستمر حتى يوم الأربعاء القادم، بحضور قرابة 40 مشاركاً من أعضاء الاتحاد والإعلاميين والطلاب الموهوبين في مجال الإعلام بمنطقة حائل.
وفي بداية البرنامج قدم المحاضر الدكتور أسامة السعيد جلسة تعريفية عن أبرز مميزات الصحفي الناجح والتعريف بالمهارات اللازمة لصناعة مادة صحفية (كتابة الخبر الصحفي، التقرير، التحقيق، وغيرها من أشكال الفنون الصحفية).
وكان الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قد أقام ثمانية برامج تدريبية في الفترة السابقة في كل من جدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومنطقة عسير في مساري الصحافة والإذاعة والتلفزيون، من أصل 60 برنامجاً تدريبياً كان الاتحاد قد أعلن عنه في وقت سابق.
وتأتي هذه البرامج التدريبية ضمن خطة الاتحاد لمواكبة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي على كافة الأصعدة، ولتطوير الكفاءات الإعلامية السعودية للوصول لدرجة عالية من الاحترافية والمهنية.
، اتحاد الإعلام الرياضي يدشن برامجه التدريبية في منطقة حائل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الإعلام الرياضي يدشن برامجه التدريبية في منطقة حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.