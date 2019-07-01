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محمد بن مسعود - الدمام - تعتزم الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف غدًا الثلاثاء خطة فرضية لحدوث حريق في مكينة الحفر الخاصة بمشروع نفق التحلية الجديد، في جبل الكر، الذي يتوسط الطائف ومكة المكرمة.
وتهدف الخطة إلى قياس سرعة الاستجابة لفرق الدفاع المدني والجهات المساندة، والتأكد
من جاهزية منسوبي شركة مالا للتجارة والمقاولات في التعامل مع حالات
الطوارئ، ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني.
فرضية لحدوث حريق في ماكينة الحفر بـ"مشروع نفق التحلية" بجبل الكُر.. غدًافهد العتيبي الخليج 365 2019-07-01
تعتزم الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف غدًا الثلاثاء خطة فرضية لحدوث حريق في مكينة الحفر الخاصة بمشروع نفق التحلية الجديد، في جبل الكر، الذي يتوسط الطائف ومكة المكرمة.
وتهدف الخطة إلى قياس سرعة الاستجابة لفرق الدفاع المدني والجهات المساندة، والتأكد
من جاهزية منسوبي شركة مالا للتجارة والمقاولات في التعامل مع حالات
الطوارئ، ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني.
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
07:31 PM
تعتزم الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف غدًا الثلاثاء خطة فرضية لحدوث حريق في مكينة الحفر الخاصة بمشروع نفق التحلية الجديد، في جبل الكر، الذي يتوسط الطائف ومكة المكرمة.
وتهدف الخطة إلى قياس سرعة الاستجابة لفرق الدفاع المدني والجهات المساندة، والتأكد
من جاهزية منسوبي شركة مالا للتجارة والمقاولات في التعامل مع حالات
الطوارئ، ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني.
، فرضية لحدوث حريق في ماكينة الحفر بـ"مشروع نفق التحلية" بجبل الكُر.. غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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