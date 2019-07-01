العقيد المالكي يكشف تفاصيل إسقاط طائرة حوثية فوق الأجواء اليمنية

أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الاثنين، تفاصيل اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الانقلابية الموالية لإيران باتجاه المملكة.

وقال المالكي: إنَّ قوات التحالف تمكنت- ولله الحمد- وفي تمام الساعة (09:07) من صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيّرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة، وتمَّ تدميرها بالأجواء اليمنية.

وأشار العقيد المالكي إلى أنَّ الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها.

وأكَّد المتحدث باسم التحالف، استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.