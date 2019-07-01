البيئة تبدأ حظر صيد أسماك الباغة وتحذر المخالفين من غرامة 10 آلاف ريال

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثنين، تطبيق حظر صيد أسماك الباغة على ساحل البحر الأحمر للمملكة، وحتى منتصف أكتوبر المقبل، مؤكدةً أنّ المخالف سيكون عرضة لعقوبة وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال.

وأوضحت الوزارة، أن الحظر يهدف إلى إعطاء فرصة للأسماك للتكاثر، والمحافظة على مخزونها الاستراتيجي، والحد من استنزافها بالصيد الجائر، مشيرة إلى أن موسم الحظر يزيد في إنتاجية هذا النوع من الأسماك بنسبة ٢٥٪، منوهةً بأن كمية الصيد تجاوزت خمسة آلاف طن في الأعوام السابقة.

ودعت وزارة البيئة الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر الصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكدةً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية المشار إليها.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أجرت دراسة علمية مع جامعة الملك عبدالله حول الجدوى الاقتصادية لأسماك الباغة mackerel، وتناولت الدراسة أمر استخدام الشباك التحويطية لهذا النوع من الأسماك تحديداً، حيث يعيش ضمن مجموعات كبيرة، وهو ما يُسهل كميات الصيد المُجدية.

يشار إلى أن سمكة الباغة ذات قيمة غذائية عالية، فضلاً عن تفردها بسعرها المنخفض مقارنة بأنواع الأسماك الأخرى، لذلك أجرت وزارة البيئة بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بحثًا عن النواحي الغذائية والقيم المضافة لهذه السمكة، ومن المرجح الخروج بخمس قيم مضافة سيتم عرضها في ورشة عمل تضم قطاع الأغذية السريعة والتصنيعية، وذلك بهدف توفير الأمن الغذائي الصحي بما يضمن وجود أنواع مفيدة من الأغذية بأسعار مميزة للمستهلكين.