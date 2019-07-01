ضبط مخالفين جرفوا الأراضي بنهل الرمال جنوب طريق الرياض

ضبطت قوة المهام والحراسات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، عددًا من المخالفين استخدموا معدات وقاموا بنقلها بطريقة غير نظامية لنهل الرمال.

وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب برجس العتيبي، أن قوة المهام والحراسات بالفرع وفي إطار تنفيذ مهامها لمتابعة وضبط مخالفي التعليمات التي تحظر نهل الرمال؛ تمكنت من ضبط مخالفين لقيامهم بتجريف الأراضي ونهل الرمال باستخدام معدات، ونقلها بطرق غير نظامية، وذلك بمنطقة جنوب طريق الرياض، وتم تسليم المعدات المستخدمة لبلديه غرب الدمام لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

يشار إلى أن الجهات ذات الصلة، تقوم بتطبيق عدد من الإجراءات الصارمة بحق من يتم ضبطهم في عمليات نهل الرمال وذلك في مناطق المملكة كافة، وتشمل الإجراءات المشار إليها توقيع أقصى العقوبات بحق المخالفين للحد من ظاهرة نهل الرمال، والتي تتسبب في أضرار اقتصادية وبيئية.

وتشمل الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المخالفين، حجز جميع الآليات المخالفة وعدم الاكتفاء بمدة الحجز السابقة وإبقائها بالحجز، فضلاً عن إلزام أصحاب تلك الآليات بإعادة تسوية المواقع التي أحدثوا الضرر بها، وتسوية الأراضي التي تضررت نتيجة نهل الرمال دون استثناء، وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم، وذلك ضمن الإجراءات المقررة بحق المخالفين.