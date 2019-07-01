أمانة جدة تبدأ التأهيل لإدارة المشاريع والإنارة الذكية وتدوير الدمارات

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الإثنين، بدء التأهيل لتنفيذ ثلاثة مشروعات، ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحوّل البلدي وفي إطار المنافسة المحدودة، وذلك لتشغيل وتطوير مكتب إدارة المشاريع وتطوير شبكة الإنارة؛ باستخدام الإنارة الذكية ومعالجة مخلّفات البناء والهدم، وإعادة تدويرها.

ودعت الأمانة المقاولين الراغبين في التأهيل للمشاريع، التي ستطرح لاحقًا، إلى الاطلاع على متطلبات التأهيل وتعبئة النماذج وتقديمها للأمانة، خلال الفترات المعلنة على الموقع الإلكتروني.

ويأتي التأهيل لمشروع إدارة المشاريع لإدارة تنفيذ وتطوير وأتمتة إجراءات العمل والتحول إلى التعاملات الإلكترونية داخل بيئة عمل المشروعات، التي تقوم الأمانة بتنفيذها أو الإشراف عليها، وتسعى الأمانة لتطوير مؤشرات قياس أداء المشاريع وفق المعايير العالمية المتبعة في الدول المتقدمة وتطوير المهارات والأدوات المتبعة في إدارة المشاريع؛ بما يخدم تحقيق رؤية الأمانة والبلديات التابعة لها.

وأوضحت أمانة جدة، أنها بدأت التأهيل لمشروع تطوير شبكة الإنارة والكهرباء، الذي يشمل توريد وتشغيل نظام الصيانة الآلية، بالإضافة إلى توريد وتشغيل مكونات نظام للتحكم عن بُعد لجميع مكونات الشبكة.

وشملت مشاريع التأهيل أيضًا، إعادة تدوير الدمارات مجهولة المصدر، عن طريق كسارة متحركة مع مخمدات غبار وفلاتر، وما يشمل ذلك من معدات متحركة، إضافة لنقل نواتج الكسارة إلى الأماكن، التي تحددها الأمانة للاستفادة منها، ونقل المخلفات غير القابلة للمعالجة إلى مردم النفايات بوادي عسلاء.