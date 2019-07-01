بالصور.. وفد من «الشورى» يطلع على سير الخدمات المقدمة بمطار أبها الدولي

أبها – واس

زار وفد من أعضاء مجلس الشورى برئاسة رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي، اليوم الاثنين، مطار أبها الدولي للاطلاع على سير الخدمات المقدمة للمسافرين من مواطنين ومقيمين، عقب أحداث الهجوم الإرهابي الذي نفذته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على المطار.

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وتجول الوفد في بداية الزيارة على مرافق المطار، واطلع الجميع على سير العمل فيه، وأبرز الخدمات التي يتم تقديمها.

وأكد رئيس وفد أعضاء مجلس الشورى اللواء العتيبي، أن الزيارة تأتي بدعوة من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير؛ للوقوف على إمكانات مطار أبها الدولي وطريقة تفويج المسافرين بالمطار والتوسعات الجديدة.

وأشار العتيبي إلى أن مطار أبها محصَّن بالإمكانات والكوادر العاملة فيه، مؤكدًا أن أعضاء مجلس الشورى من خلال لجنة النقل والاتصالات حرصوا على أن يزوروا مطار أبها الدولي ويقفوا على احتياجاته وإمكانية إدراج ما يحتاجه.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى اللواء الطيار علي بن محمد عسيري؛ أن الهدف من الزيارة الاطلاع على الإمكانات وما يقوم به منسوبو المطار من احتواء آثار مثل هذه الهجمات الإرهابية، من خلال الإنذار وسرعة الاستجابة، وكيفية التعامل مع الحدث، واحتواء الآثار الناجمة عن الاعتداءات الإرهابية، واستمرار الحركة الجوية بعد فترة قصيرة من الاعتداء.

وفي نهاية الزيارة، قدَّم الجميع شكرهم وتقديرهم لجميع منسوبي المطار على ما يقدمونه من خدمات للمستفيدين.