إغلاق مشاغل ومحلات تجميل نسائية مخالِفة بالطائف

أسفرت حملة ميدانية رقابية نفذتها أمانة الطائف ممثلةً في القسم النسائي ببلدية غرب الطائف الفرعية، عن ضبط 24 مخالفة في المشاغل النسائية ومحلات التجميل النسائية، وغيرهما من المنشآت.

كما شملت الحملة مراكز التصوير النسائي، والنوادي الرياضية النسائية؛ وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة لوكالة الخدمات والبلديات الفرعية على المنشآت ذات العلاقة بصحة المستهلك، وبرنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية «حملة الرقابة البلدية».

وأوضحت أمانة الطائف أن الجولة النسائية أسفرت عن إغلاق محلين للتزيين النسائي ضُبط بهما مخالفات تستدعي الإغلاق الكامل لحين تصحيح المخالفات وفق اللوائح البلدية، كم تم ضبط 24 مخالفة أخرى شملت تدني مستوى النظافة، وتدني مستوى نظافة الأجهزة والمعدات، وبيع مواد ذات ادعاءات طبية، ومخالفة النشاط، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، وسوء التهوية، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية في 104 منشآت شملتها الجولة الميدانية.

وبيَّنت الأمانة أن الفرق الرقابية النسائية تكثف أعمالها الرقابية على محلات التزيين النسائي والمشاعل والأسواق النسائية؛ وذلك للتأكد من سلامة المعروضات، والتزامها بالاشتراطات الصحية، وتقرر إغلاق المنشآت المخالفة وتصحيح أوضاع محلات التجميل والعمالة النسائية.

وكانت أمانة الطائف -ممثلةً في وكالة المشاريع «الإدارة العامة للتشغيل والصيانة»- نفذت أعمال طلاء الجدار الاستنادي بشارع الخمسين، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة نفق تقاطع مستشفى الأمير منصور العسكري. وواصلت الأمانة جولاتها الميدانية الرقابية التي أسفرت عن ضبط 27 مخالفة بشأن عربات بيع المثلجات في المواقع السياحية، كما قررت إغلاق أربعة محلات أغذية مخالفة، وضبطت 62 تجاوزًا.