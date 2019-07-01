تعليق الاستقبال بقسم الأطفال بمستشفى المساعدية و«صحة جدة» توضح البدائل

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، اليوم الاثنين، تعليق استقبال حالات الأطفال والعناية المركزة في مستشفى المساعدية للولادة والأطفال، وذلك لإجراء صيانة طارئة في أجزاء من المبنى.

وفي بيان على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، قالت «صحة جدة»: «تقرر تعليق استقبال الحالات بقسم الأطفال والعناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى المساعدية للولادة والأطفال بتاريخ 28-10-1440هـ، وذلك على خلفية إجراءات أعمال صيانة طارئة لأجزاء من المبنى».

وأوضحت «صحة جدة» أن تعليق استقبال الحالات مستمر «لحين انتهاء اللجان المشكلة بهذا الخصوص من مهامها ولضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمة مجودة تتماشى مع معايير مقام الوزارة وتحقق المأمول تجاه المرضى والمراجعين وتكفل سلامتهم».

ولحين انتهاء أعمال الصيانة، أكدت «صحة جدة» اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمة للمرضى من خلال تشكيل فرق عمل ومتابعة إدارية وفنية وميدانية والتأكد من جاهزية مستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الثغر، ومستشفى العزيزية للأطفال، ومستشفى شرق جدة، وذلك لاستقبال الحالات بدلاً من مستشفى المساعدية، وقد تم التنسيق مع كافة القطاعات والجهات ذات العلاقة بالمحافظة بهذا الخصوص.