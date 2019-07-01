التحالف العربي: أسقطنا طائرة حوثية مسيرة كانت تتجه للسعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية من صنعاء باتجاه المملكة. وأوضح التحالف العربي أنَّ الطائرة المسيرة التي أطلقتها الميليشيات تمَّ تدميرها في الأجواء اليمنية. وفقًا لـ«العربية».

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