السعودية اليوم / سمو وزير الداخلية يستقبل سفراء كوريا والاتحاد الأوروبي وأفغانستان لدى المملكة



جدة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في جدة اليوم ، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة جو بيونج ووك.

كما استقبل سموه ، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيلي تيشرفوني دورسو.

كما استقبل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود ، سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم.

وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

19:55ت م

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