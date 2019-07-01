السعودية اليوم / الدكتور الصامل يتفقد مقرات برنامج خادم الحرمين الشريفين في المشاعر المقدسة استعداداً لحج هذا العام



مكة المكرمة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

بتوجيه ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, قام فضيلة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبدالله بن محمد الصامل بجولة تفقدية على عدد من الفنادق والمخيمات الواقعة في منطقة المشاعر المقدسة التي ستكون - بمشيئة الله - مقراً لضيوف البرنامج هذا العام الذين يفدون من مختلف دول العالم، وتتشرف الوزارة بتنفيذه كل عام.

واطلع الدكتور الصامل خلال الجولة على المقار المعدة لاستقبال المستضافين هذا العام من مختلف الجوانب لضمان تقديم خدمة تليق بضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

إثر ذلك عقد الدكتور عبدالله الصامل اجتماعاً بحضور عدد من رؤساء اللجان العاملة, استعرض خلاله خطة البرنامج لهذا العام والخدمات التي سيقدمها للمستضافين وأبرز الفعاليات المصاحبة إلى جانب خطط التفويج في منطقة المشاعر المقدسة.

وأوضح الدكتور عبدالله الصامل في تصريح له عقب الجولة أن هذه الجولة الاستباقية تأتي في إطار التوجيهات المتواصلة من معالي الوزير المشرف العام على برنامج الاستضافة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد دائماً على تنفيذ الإجراءات كافة المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن، وبوقت مبكر لتقديم أعلى الخدمات للضيوف الذين يحملون أسم قائد هذه البلاد المباركة ليتفرغوا في أيام الحج للعبادة واغتنام الوقت في قضاء نسكهم بكل راحة وطمأنينة.

ورفع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل الشكر لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على عنايتهما بكل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والتيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجولة تأتي عقب إعلان الوزارة اعتماد خطتها السنوية للحج للعام الجاري ١٤٤٠هـ، التي اعتمدها معالي الوزير آل الشيخ رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج في إطار رسالتها المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة.

رافق الدكتور الصامل الأمين العام المكلف للبرنامج علي بن عبدالله الزغيبي والمدير العام لفرع الوزارة بمكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري ومساعده الدكتور عبدالله الجويبري وعدد من رؤساء اللجان العاملة بالبرنامج.

// انتهى //

19:47ت م

0198





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور الصامل يتفقد مقرات برنامج خادم الحرمين الشريفين في المشاعر المقدسة استعداداً لحج هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.