

بيروت 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم، مدير الجوار في الاتحاد الاوروبي كريستيان دينيالسون، بحضور سفيرة الاتحاد في لبنان كريستينا لاسن على رأس وفد من الاتحاد.

وكان اللقاء مناسبة لتناول سبل تمتين أواصر العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الأوروبي، بما يعود بالنفع على الجهتين.

// انتهى //

19:35ت م

0189





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب اللبناني يستقبل مسؤولًا في الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.