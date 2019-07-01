السعودية اليوم / وقوع قتلى وجرحى من قوات الوفاق الليبية نتيجة قصف جوى لمعسكر اليرموك



طرابلس 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

قتل أكثر من 30 مسلحًا من القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية امس، بغارات جوية، نفدها سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبي في منطقة وادي الربيع ومحيط المطار الدولي السابق واليرموك وعين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال مصدر مسؤول بحكومة الوفاق اليوم، إن معظم القتلى الذين سقطوا في القصف تابعين لكتائب من مصراتة وعددهم 23 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى، و8 قتلى آخرين تابعين لكتائب من طرابلس وتاجوراء.

وقال القيادي في كتيبة ثوار طرابلس وعضو المجلس البلدي نالوت عاطف برقيق "مدينة العزة والشرف والصمود مصراتة تزف "23" شهيدا من ابنائها هذا اليوم ونشر قائمة بأسمائهم جميعا، ويعتقد أنهم سقطوا في معسكر اليرموك الذي يتمركز فيه لواء الصمود بقيادة صلاح بادي المعاقب .

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19:30ت م

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