السعودية اليوم / الجيش الجزائري يلقي القبض على إرهابي بشرق البلاد



الجزائر 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

ألقى الجيش الجزائري القبض على إرهابي بمحافظة تبسة في شرق البلاد.

واوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن العملية تمت أمس في إطار مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظّمة، أوقفت قوات الجيش في عمليات متفرقة بكل من مدينتي تمنراست وجانت، جنوبي البلاد، 38 منقبًا عن الذهب بطريقة غير قانونية.

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19:28ت م

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