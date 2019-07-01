السعودية اليوم / رئيس الوزراء اللبناني يستقبل مسؤولًا امميًا



بيروت 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت اليوم، مدير شؤون "الأونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني.

وجرى خلال اللقاء البحث في تطورات الأوضاع في المنطقة عمومًا، إضافة إلى ملفات تتعلق بشؤون اللاجئين الفلسطينين في المخيمات اللبنانية.

// انتهى //

17:46ت م

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