السعودية اليوم / مدير تعليم الشمالية يتفقد حى الروابي ويوجه بسرعة فتح مدراس للبنين والبنات



عرعر 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

قام مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم بجولة بحي الروابي بمدينة عرعر لبحث الاحتياج والشخوص عليه ميدانياً , كما التقى العثمان في جولته عددًا من أهالي الحي .

وأوضح العثمان أن هذه الجولة تأتي امتداداً لتوجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الذي يؤكد دائماً ضرورة متابعة الخدمات والإحتياجات الرئيسية للمواطنين عن كثب بما يضمن لهم سبل الراحة وتحقيق التنمية في المنطقة.

ووجه العثمان الإدارات المختصة بضرورة دراسة احتياجات الأحياء وإمكانية فتح مدراس بشكل عاجل، مبينا أن الرافد الإساسي للاقتصاد والتنمية هي المدرسة التي تعدّ المعزز الأول للتنمية البشرية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية الابتكار والإبداع وصناعة جيل واعٍ لديه مخزون قيمي عالي لمتطلبات رؤيتنا الطموحة بأهدافها لتحقيق مستهدفاتها .

// انتهى //

17:26ت م

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