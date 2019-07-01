السعودية اليوم / السلطات اليابانية تخلي مئات الآلاف من منازلهم مع هطول أمطار غزيرة



طوكيو 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

هطلت أمطار غزيرة على جزيرة كيوشو اليابانية اليوم وصل معدلها إلى ما يزيد عن 355 مليمتراً خلال 24 ساعة في إحدى المناطق مما تسبب في وقوع انهيارات أرضية وإغلاق طرق سريعة، ما دعى السلطات إلى اخلاء أكثر من 800 ألف شخص من منازلهم.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن انهيارًا أرضيًا وقع في منطقة كاجوشيما بجنوب كيوشو مما أسفر عن مصرع امرأة.

وصدر أمر بالإخلاء إلى ستة آلاف من سكان مدينة إتشيكيكوشيكينو في كاجوشيما.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن جزءا من مدينة ساتسوماسينداي شهد هطول 361.5 مليمتراً من الأمطار على مدى 24 ساعة من بعد ظهيرة أمس بما يتخطى متوسط معدل هطول الأمطار الشهري في يوليو الذي يبلغ 291.5 ملليمتراً.

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16:30ت م

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