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2019-07-01 الملك سلمان يبحث هاتفيًا أوجه التعاون مع رئيس وزراء العراق متابعات الخليج 365 - واس أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالا هاتفياً اليوم بدولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مختلف المجالات.









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