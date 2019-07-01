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2019-07-01 وزير الثقافة يبحث مع حاكمة طوكيو فرص التبادل الثقافي بين المملكة واليابان متابعات الخليج 365 - واس التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم، حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، في العاصمة اليابانية طوكيو.

وبحث سموه مع حاكمة طوكيو فرص التبادل الثقافي بين المملكة العربية السعودية واليابان.

وأكد سموه وجود فرص كبيرة للشراكات الثقافية بين البلدين، في ظل ما يحظى به قطاع الثقافة في المملكة من رعاية ودعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

ودعا حاكمة طوكيو لزيارة محافظة العلا واكتشاف البعد التاريخي والحضاري في المحافظة الغنية بالتراث الطبيعي والإنساني.









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