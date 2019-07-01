الان تتابع خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية كازاخستان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 14 دقيقة - 7:16 م, 1 يوليو 2019 م التعليقات: 0 أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالا هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية الكازاخستانية وسبل تطويرها، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

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