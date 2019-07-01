خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالًا هاتفيًا، اليوم الإثنين، برئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مختلف المجالات.