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وزير الثقافة يدعو حاكمة طوكيو لزيارة العلا واكتشاف البعد التاريخي والحضاري

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (طوكيو)

التقى وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم، حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، في العاصمة اليابانية طوكيو.

وبحث وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع حاكمة طوكيو فرص التبادل الثقافي بين المملكة العربية واليابان.

وأكد وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا وجود فرص كبيرة للشراكات الثقافية بين البلدين، في ظل ما يحظى به قطاع الثقافة في المملكة من رعاية ودعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظهما الله -.

ودعا حاكمة طوكيو لزيارة محافظة العلا واكتشاف البعد التاريخي والحضاري في المحافظة الغنية بالتراث الطبيعي والإنساني.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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