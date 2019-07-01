شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يدعو حاكمة طوكيو لزيارة العلا واكتشاف البعد التاريخي والحضاري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (طوكيو)

التقى وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم، حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، في العاصمة اليابانية طوكيو.

وبحث وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع حاكمة طوكيو فرص التبادل الثقافي بين المملكة العربية السعودية واليابان.

وأكد وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا وجود فرص كبيرة للشراكات الثقافية بين البلدين، في ظل ما يحظى به قطاع الثقافة في المملكة من رعاية ودعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظهما الله -.

ودعا حاكمة طوكيو لزيارة محافظة العلا واكتشاف البعد التاريخي والحضاري في المحافظة الغنية بالتراث الطبيعي والإنساني.